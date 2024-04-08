В Николаевской области повредили ЛЭП, 15 населённых пунктов остались без света

Линии электропередачи повреждены в Николаевской области на юге Украины. Об этом в соцсетях рассказал глава областной военной администрации Виталий Ким.

По его данным, 15 населённых пунктов остались без света. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Другие подробности не приводятся.