В Николаевской области повредили ЛЭП, 15 населённых пунктов остались без света
Линии электропередачи повреждены в Николаевской области на юге Украины. Об этом в соцсетях рассказал глава областной военной администрации Виталий Ким.
По его данным, 15 населённых пунктов остались без света. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Другие подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что в ночь на 8 апреля в Одесской области прогремели взрывы. В результате произошедшего там был повреждён логистически-транспортный объект.
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