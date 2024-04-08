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8 апреля, 06:48

В Николаевской области повредили ЛЭП, 15 населённых пунктов остались без света

Линии электропередачи повреждены в Николаевской области на юге Украины. Об этом в соцсетях рассказал глава областной военной администрации Виталий Ким.

По его данным, 15 населённых пунктов остались без света. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 апреля в Одесской области прогремели взрывы. В результате произошедшего там был повреждён логистически-транспортный объект.

В Одессе произошёл пожар после ночных взрывов, повреждены здания
В Одессе произошёл пожар после ночных взрывов, повреждены здания
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Unsplash / Nikola Johnny Mirkovic

Иван Косицын
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