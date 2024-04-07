В Одессе произошёл пожар после ночных взрывов, повреждены здания

Начальница Объединённого координационного пресс-центра Сил обороны Юга ВСУ Наталья Гуменюк позже отметила, что после взрывов в Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. Однако она не уточнила, о каких именно объектах идёт речь. При этом в Днепровском районе Днепропетровской области Украины была повреждена линия электропередачи.