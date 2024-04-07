В Одессе произошёл пожар после ночных взрывов, повреждены здания
В Одессе после ночных взрывов произошёл пожар. Возгорание уже ликвидировано, повреждены здания, сообщило оперативное командование "Юг" Вооружённых сил Украины.
"В результате <…> возник пожар <...> Повреждены административное и техническое здания", — говорится в сообщении.
Начальница Объединённого координационного пресс-центра Сил обороны Юга ВСУ Наталья Гуменюк позже отметила, что после взрывов в Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. Однако она не уточнила, о каких именно объектах идёт речь. При этом в Днепровском районе Днепропетровской области Украины была повреждена линия электропередачи.
Ранее стало известно, что подпольщики Одессы совершили успешную диверсию против ВСУ, обесточив военный объект и цех по производству дронов. Члены сопротивления уничтожили распределительный щит вблизи областного центра, через который проходили важнейшие электрические магистрали.
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