ФСБ задержала создателей узла связи в РФ для работы телефонных мошенников с Украины

Как уточнили в ФСБ, полученные таким образом денежные средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование армии Незалежной. В ведомстве добавили, что оплата злоумышленникам услуг связи и поддержание их оборудования производились через иностранные банки. По предварительной информации ФСБ, мошенники похитили более семи миллиардов рублей с использованием только одного узла связи. Между тем силовики изъяли компьютеры и средства связи, деньги и цифровые активы, драгоценности и предметы роскоши, а также арестовали объекты движимого и недвижимого имущества. Пятерым задержанным предъявили обвинения по статье о мошенничестве. В МВД дополнили, что международная криминальная схема функционировала с 2022 года. Злоумышленники обеспечивали работу спецоборудования, которое позволяло подменять номера звонивших из-за рубежа мошенников на российские.