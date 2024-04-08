ФСБ задержала создателей узла связи в РФ для работы телефонных мошенников с Украины
ФСБ задержала мошенников, причастных к хищению 7 миллиардов рублей у россиян
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали пятерых мошенников, которые причастны к хищению у граждан России семи миллиардов рублей через украинские кол-центры. Средства направлялись на финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФСБ РФ... пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации и функционированию незаконного виртуального узла связи, использовавшегося украинскими кол-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства у граждан РФ денежных средств в особо крупном размере", — указано в сообщении.
Как уточнили в ФСБ, полученные таким образом денежные средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование армии Незалежной. В ведомстве добавили, что оплата злоумышленникам услуг связи и поддержание их оборудования производились через иностранные банки. По предварительной информации ФСБ, мошенники похитили более семи миллиардов рублей с использованием только одного узла связи. Между тем силовики изъяли компьютеры и средства связи, деньги и цифровые активы, драгоценности и предметы роскоши, а также арестовали объекты движимого и недвижимого имущества. Пятерым задержанным предъявили обвинения по статье о мошенничестве. В МВД дополнили, что международная криминальная схема функционировала с 2022 года. Злоумышленники обеспечивали работу спецоборудования, которое позволяло подменять номера звонивших из-за рубежа мошенников на российские.
А ранее Life.ru писал, что на Урале ФСБ задержала женщину с гражданством России и США за госизмену. Злоумышленница собирала деньги для ВСУ. В Штатах она не раз участвовала в публичных акциях в поддержку киевского режима. Женщину отправили в СИЗО.
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