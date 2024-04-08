Российское посольство в Литве дважды за выходные закидали коктейлями Молотова

Российское посольство в Вильнюсе дважды за минувшие выходные закидали коктейлями Молотова. Об инцидентах сообщает Литовское радио и телевидение, ссылаясь на Департамент полиции прибалтийской республики.

Так, в ночь на воскресенье, 7 апреля, а затем в ночь на понедельник, 8 апреля, (в 2:15 и в 2:46 соответственно) неизвестные бросили в здание российского диппредставительства бутылки с зажигательной смесью. В результате была повреждена стена, размер убытков сейчас ещё подсчитывают.

По факту инцидентов литовские правоохранительные органы начали расследование по статье о порче имущества. Подозреваемых пока разыскивают.