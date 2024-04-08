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8 апреля, 09:10

Российское посольство в Литве дважды за выходные закидали коктейлями Молотова

Российское посольство в Вильнюсе дважды за минувшие выходные закидали коктейлями Молотова. Об инцидентах сообщает Литовское радио и телевидение, ссылаясь на Департамент полиции прибалтийской республики.

Так, в ночь на воскресенье, 7 апреля, а затем в ночь на понедельник, 8 апреля, (в 2:15 и в 2:46 соответственно) неизвестные бросили в здание российского диппредставительства бутылки с зажигательной смесью. В результате была повреждена стена, размер убытков сейчас ещё подсчитывают.

По факту инцидентов литовские правоохранительные органы начали расследование по статье о порче имущества. Подозреваемых пока разыскивают.

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А ранее стало известно, что Литва отправила Украине партию бронетранспортёров М577, точное количество боевых машин не называется. Об этом сообщили в Минобороны республики, подчеркнув, что продолжат помогать ВСУ и считают это своей "стратегической целью".

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Telegram / Посольство РФ в Литве

Наталья Исакова
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