Литва без объяснения причин перестала пропускать грузовики из Калининграда
ФТС: Литва перестала пропускать грузовики из Калининградской области
Литовские таможенники без объяснения причин перестали пропускать грузовики, следующие из Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС). С 23:00 20 марта на пункте пропуска Чернышевское скапливаются автомобили, на данный момент очередь достигла 140 большегрузов.
"Еще 25 [грузовиков], оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе. Со стороны российской таможни каких-либо изменений в порядке пропуска и оформления грузовых транспортных средств нет", — добавили в ведомстве.
Напомним, таможенные проблемы с Литвой у Калининградской области возникают не первый раз. Так, ещё летом 2023 года прибалтийская республика прекратила железнодорожный транзит товаров из санкционного списка Евросоюза. Ограничения коснулись до половины номенклатурных грузов. А литовский "Шауляй банк", через который оплачивались услуги транзита, прекратил рублёвые операции. Губернатор российского региона Антон Алиханов призывал вернуться к сотрудничеству и снять ограничения.
ТАСС / Бизнес Online / О. Спиридонов