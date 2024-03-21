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21 марта, 11:29

Литва без объяснения причин перестала пропускать грузовики из Калининграда

ФТС: Литва перестала пропускать грузовики из Калининградской области

Литовские таможенники без объяснения причин перестали пропускать грузовики, следующие из Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС). С 23:00 20 марта на пункте пропуска Чернышевское скапливаются автомобили, на данный момент очередь достигла 140 большегрузов.

"Еще 25 [грузовиков], оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе. Со стороны российской таможни каких-либо изменений в порядке пропуска и оформления грузовых транспортных средств нет", — добавили в ведомстве.

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Напомним, таможенные проблемы с Литвой у Калининградской области возникают не первый раз. Так, ещё летом 2023 года прибалтийская республика прекратила железнодорожный транзит товаров из санкционного списка Евросоюза. Ограничения коснулись до половины номенклатурных грузов. А литовский "Шауляй банк", через который оплачивались услуги транзита, прекратил рублёвые операции. Губернатор российского региона Антон Алиханов призывал вернуться к сотрудничеству и снять ограничения.

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ТАСС / Бизнес Online / О. Спиридонов

Матвей Константинов
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