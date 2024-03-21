Литва без объяснения причин перестала пропускать грузовики из Калининграда

Литовские таможенники без объяснения причин перестали пропускать грузовики, следующие из Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС). С 23:00 20 марта на пункте пропуска Чернышевское скапливаются автомобили, на данный момент очередь достигла 140 большегрузов.