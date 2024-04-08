Назван новый срок запуска российского биоспутника "Бион-М" № 2 на орбиту
ИМБП РАН: Запуск биоспутника "Бион-М" № 2 перенесли с июля на сентябрь 2024 года
Спутник "Бион-М" № 2. Обложка © Российская академия наук
Запуск биологического спутника "Бион-М" № 2 планируется осуществить осенью, а не летом, как это раньше планировалось. Об этом сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН), академик Олег Орлов.
"Полёт "Биона", который мы ожидаем в сентябре этого года, его основная задача — как раз проверить те данные по радиационной ситуации на заданной орбите (перспективной Российской орбитальной станции. — Прим. Life.ru) с точки зрения воздействия на биологические организмы", — сказал он на пресс-конференции, посвящённой грядущему Дню космонавтики.
До этого сообщалось, что запуск космического аппарата запланирован на 31 июля текущего года.
"Бион" — это серия отечественных космических аппаратов для проведения биологических исследований. Основным объектом исследований в рамках проектов "Бион-М" являются мыши. Также учёные планируют отправить на орбиту мух, растения и микроорганизмы. Первый спутник из этой серии с различными микроорганизмами на борту запускался в апреле 2013-го года.
Ранее Life.ru сообщал, что первый пуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на 9 апреля. При этом время запуска озвучено не было.