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8 апреля, 01:32

Озвучено время первого запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного

Первый запуск ракеты "Ангара-А5" 9 апреля планируется около полудня по мск

Ракета-носитель "Ангара-А5". Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Ракета-носитель "Ангара-А5". Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Первый пуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный, запланированный на 9 апреля, состоится около 12:00 по московскому времени. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного планируется в 18:00 [12:00 мск] по местному времени 9 апреля", — сообщает агентство.

"Ангара" уже вывезена и установлена на стартовом комплексе 1А. Пуск начнёт лётно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" с этими ракетами.

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О том, что первый пуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на 9 апреля, ранее рассказали в "Роскосмосе". При этом время запуска озвучено не было.

Оксана Попова
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