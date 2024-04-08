Озвучено время первого запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного
Первый запуск ракеты "Ангара-А5" 9 апреля планируется около полудня по мск
Ракета-носитель "Ангара-А5". Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
Первый пуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный, запланированный на 9 апреля, состоится около 12:00 по московскому времени. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного планируется в 18:00 [12:00 мск] по местному времени 9 апреля", — сообщает агентство.
"Ангара" уже вывезена и установлена на стартовом комплексе 1А. Пуск начнёт лётно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" с этими ракетами.
О том, что первый пуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на 9 апреля, ранее рассказали в "Роскосмосе". При этом время запуска озвучено не было.