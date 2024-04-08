Озвучено время первого запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного

Первый пуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный, запланированный на 9 апреля, состоится около 12:00 по московскому времени. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного планируется в 18:00 [12:00 мск] по местному времени 9 апреля", — сообщает агентство.

"Ангара" уже вывезена и установлена на стартовом комплексе 1А. Пуск начнёт лётно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" с этими ракетами.