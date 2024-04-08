Песков: Контакты Путина и Эрдогана возможны вскоре, но точных дат пока нет

Контакты между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возможны в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он не стал раскрывать конкретные сроки.

"Контакты на высшем уровне в целом готовятся. Сроки российско-турецких контактов на высшем уровне пока не определены. Но понимание, что они состоятся в обозримой перспективе, есть", — сказал представитель Кремля.