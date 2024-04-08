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8 апреля, 09:30

Песков: Контакты Путина и Эрдогана возможны вскоре, но точных дат пока нет

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Контакты между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возможны в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он не стал раскрывать конкретные сроки.

"Контакты на высшем уровне в целом готовятся. Сроки российско-турецких контактов на высшем уровне пока не определены. Но понимание, что они состоятся в обозримой перспективе, есть", — сказал представитель Кремля.

Песков не стал раскрывать тайну о сроках визита Путина в Китай
Песков не стал раскрывать тайну о сроках визита Путина в Китай

Напомним, 12 марта Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал скорый визит Владимира Путина в Турцию. По его словам, российского лидера ожидают после муниципальных выборов в республике, которые прошли 31 марта.

Александр Юнашев
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