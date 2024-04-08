Находящаяся в СИЗО экс-замглавы Минкульта Ярилова просит массажиста и косметолога

Экс-заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, арестованная по делу о хищении более 200 миллионов рублей в проекте "Пушкинская карта", предлагает открыть в СИЗО услуги массажиста и косметолога. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова. Правозащитница посетила СИЗО № 6 "Печатники", где содержится бывшая чиновница, и пообщалась с ней.

"Ярилова ходит в спортзал, на маникюр и посещает парикмахерскую в изоляторе. Она также высказала предложение открыть в СИЗО дополнительные платные услуги косметолога и массажиста", — приводит ТАСС слова Ботовой.

Она также отметила, что Ярилова содержится в четырёхместной камере, где есть холодильник, телевизор и чайник. Бывшая чиновница регулярно получает свежую прессу, а также изучает орфографический словарь. В целом арестованная положительно отзывается о сотрудниках СИЗО, а также об условиях содержания и питании.