В России число самозанятых достигло 10 миллионов человек
Число самозанятых в России увеличилось до десяти миллионов. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Согласно данным ведомства, ежедневно самозанятыми становятся более восьми с половиной тысяч россиян.
"За время эксперимента самозанятые зарегистрировали 3,6 триллиона рублей доходов, сформировали более 1,9 миллиарда чеков и уплатили налоги на 141 миллиард рублей. Сумма среднего чека на сегодня составляет 1904 рубля. С 2019 года он вырос на 70%", — говорится в сообщении ведомства.
По данным ФНС, в число самых популярных направлений деятельности самозанятых вошли услуги такси, красоты, перевозки грузов, а также сдача квартир в аренду. Также высокой востребованностью пользуются ремонтные услуги, продажа продукции собственного производства и репетиторство. При этом самыми высокооплачиваемыми видами деятельности у самозанятых являются IT-услуги, маркетинг, а также реклама.
А ранее Министерство труда и соцзащиты России выступило с предложением исключить из списка работающих граждан самозанятых, которые уплачивают добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование. По данным ведомства, эти меры нужны для того, чтобы самозанятым не приходилось выбирать между увеличением размера пенсии в будущем, уплачивая взносы в добровольном порядке, и индексацией уже получаемой выплаты.