В России число самозанятых достигло 10 миллионов человек

Число самозанятых в России увеличилось до десяти миллионов. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Согласно данным ведомства, ежедневно самозанятыми становятся более восьми с половиной тысяч россиян.

"За время эксперимента самозанятые зарегистрировали 3,6 триллиона рублей доходов, сформировали более 1,9 миллиарда чеков и уплатили налоги на 141 миллиард рублей. Сумма среднего чека на сегодня составляет 1904 рубля. С 2019 года он вырос на 70%", — говорится в сообщении ведомства.

По данным ФНС, в число самых популярных направлений деятельности самозанятых вошли услуги такси, красоты, перевозки грузов, а также сдача квартир в аренду. Также высокой востребованностью пользуются ремонтные услуги, продажа продукции собственного производства и репетиторство. При этом самыми высокооплачиваемыми видами деятельности у самозанятых являются IT-услуги, маркетинг, а также реклама.