Попал на операционный стол с перитонитом: Россиянин чуть не умер из-за переедания

В Люберцах врачи спасли мужчину, которой чуть не умер из-за переедания. Подробности инцидента сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Как рассказали в ведомстве, в Люберецкую больницу поступил 58-летний мужчина с жалобами на острую боль в животе, появившуюся после праздничного застолья. Обследование выявило у него язву, которая проникла сквозь стенки желудка в брюшную полость, вызвав тем самым перитонит. Это крайне опасное для жизни состояние, которое является показанием к немедленной операции, в противном случае пациента ждёт смерть. Как оказалось, у мужчины уже давно была язва желудка, однако алкоголь и жирная пища с застолья усугубили его состояние.

"Кофе, алкоголь, острая и жирная пища могут негативно влиять на состояние желудка и способствовать обострению язвы. Пациенту была выполнена лапароскопическая операция. С помощью трёх небольших проколов мы иссекли язву и ушили образовавшееся отверстие в полтора сантиметра", — отметил врач-хирург Люберецкой больницы Виктор Пыжов.

К счастью, операция прошла успешно. Мужчину уже выписали из стационара, теперь в течение некоторого времени ему придётся соблюдать специальную диету.