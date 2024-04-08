Эксперт по фэншуй предостерегла россиян от цветов в интерьере, которые сулят ссоры и безденежье

Не многие, кто собирается делать ремонт, знают о том, что неправильный выбор цвета в интерьере может в будущем привести к неприятностям, таким как финансовые трудности или же ссоры и скандалы из-за пустяков. Оттенки нужно подбирать с учётом назначения комнаты и её расположения. Об этом рассказала эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова.

"Домочадцы могут ссориться по пустякам, чаще болеть, мучиться от бессонницы. Даже есть вероятность, что начнутся проблемы с деньгами и неурядицы на работе", — подчеркнула эксперт по фэншуй в интервью с "Москвой 24".

По её словам, выбирая цвет, нужно опираться на назначение пространства. Если это комната для отдыха, в ней должны быть приглушённые цвета, символизирующие спокойную энергию инь. И наоборот, если это помещение для работы и активного времяпрепровождения, лучше оформить её яркими оттенками, связанными с энергией янь. Ещё очень важно учитывать, в каком секторе дома находится комната.

Со стихией Воды и всеми оттенками синего и чёрного связан север. Стихия Земли управляет северо-востоком и юго-западом, её цвета — жёлтый, оранжевый и все оттенки коричневого. На востоке и юго-востоке лучше оформить комнату в любые варианты зелёного — здесь управляет стихия Дерева. Стихия Огня — юг, такому пространству подойдут оранжевый и все оттенки красного. Со стихией Металла связаны западный и северо-западный сектора, в них стоит отдать предпочтение белому, золотому и любым металлическим цветам, заверила эксперт.

Астролог также отметила, что необязательно использовать в комнате только оттенки, подходящие ей по стихии. Базовые цвета должны присутствовать, но, чтобы разбавить энергию, важно дополнять в интерьер и другие краски. Их стоит выбирать, основываясь на соответствии стихий и оттенков сторонам света.

"Например, стены в спальне, если она находится в северо-восточном секторе, можно покрасить в песочный оттенок. А на окна, выходящие на север, повесить тёмно-синие шторы", — резюмировала специалист.