Успехом и не пахнет: В каких комнатах по фэншуй рабочее место делать нельзя

Фэншуй-эксперты уверены: чтобы в делах всё проходило без сучка без задоринки, важно организовывать своё рабочее пространство правильно. Мало просто взять и принести ноутбук в кофейню и начать оттуда вершить великое.

Первое, на что стоит обратить внимание, это окна. Как говорят мастера фэншуй, если хотите успеха, то важно выбирать для работы помещение с окнами. Именно через них в комнату будет течь новая энергия. Кабинет — рабочий или домашний — в помещении без окон к золотым горам не приведёт.

Но не всё так просто, как может показаться. Окно, если оно в комнате всё же есть, тоже должно быть с правильной стороны. Иначе вся удача человека будет "улетать" через него.

Какую опасность несёт в себе работа на балконе. Фото © Shutterstock / FOTODOM

"В комнате с окном очень важно правильно расположить рабочее место по отношению к нему. Окно не должно оказаться за спиной работающего человека", — подчёркивает эксперт по фэншуй Валентина Боброва.

Осторожными стоит быть и креативным личностям, решившим устроить домашний офис на балконе. Со слов специалиста, если есть возможность, лучше поставить стол так, чтобы за ним можно было сидеть спиной к стене. А если нет и вы выбираете из зол меньшее, как в случае с двумя противоположными окнами, то стоит садиться спиной к тому, которое выходит в дом, а не на улицу.

Почему по фэншуй нельзя организовывать рабочее место в спальне? Фото © Freepik / whyhomestudio

Но в идеале — стоит либо повесить на окно, если нет варианта не сидеть к нему спиной, плотные шторы или жалюзи. Выбрать себе для работы стул с высокой спинкой, который как бы "загородит", а на подоконнике разместить растения или статуэтки.