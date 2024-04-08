Ещё пять спортобъектов будут восстановлены в ЛНР по программе соцэкономразвития

Ещё пять спортивных объектов в 2024 году будут восстановлены в ЛНР по программе социально-экономического развития. Об этом сообщил министр спорта республики Олег Шеренешев.

"В этом году мы открыли первый зал тяжелой атлетики благодаря поддержке Владимира Путина и Министерства спорта Российской Федерации. Эта работа продолжается – еще пять спортивных объектов по программе социально-экономического развития у нас в работе", – проинформировал он.

Глава ведомства уточнил, что в центре Луганска планируется открыть новый зал бокса.

"Он будет создан практически тоже с нуля, новый объект спорта на карте Луганска. Зал будет оборудован двумя рингами, раздевалками и душевыми", – добавил Шеренешев.

В числе других объектов, капитальный ремонт которых предусмотрен программой, министр назвал центр олимпийской подготовки "Олимп-спорт", а также бассейн и детско-юношескую спортивную школу в Первомайске, и ещё одну — в Алчевске.