Ещё пять спортобъектов будут восстановлены в ЛНР по программе соцэкономразвития
Ещё пять спортивных объектов в 2024 году будут восстановлены в ЛНР по программе социально-экономического развития. Об этом сообщил министр спорта республики Олег Шеренешев.
"В этом году мы открыли первый зал тяжелой атлетики благодаря поддержке Владимира Путина и Министерства спорта Российской Федерации. Эта работа продолжается – еще пять спортивных объектов по программе социально-экономического развития у нас в работе", – проинформировал он.
Глава ведомства уточнил, что в центре Луганска планируется открыть новый зал бокса.
"Он будет создан практически тоже с нуля, новый объект спорта на карте Луганска. Зал будет оборудован двумя рингами, раздевалками и душевыми", – добавил Шеренешев.
В числе других объектов, капитальный ремонт которых предусмотрен программой, министр назвал центр олимпийской подготовки "Олимп-спорт", а также бассейн и детско-юношескую спортивную школу в Первомайске, и ещё одну — в Алчевске.
Ранее сообщалось, что сейчас в России активно разрабатывается межотраслевая программа развития студенческого спорта до 2030 года. Как сообщили в пресс-службе Минспорта, туда, в частности, будут включены мероприятия для Донецкой Народной Республики (ДНР).
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