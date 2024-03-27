Минспорт РФ разработает для ДНР программу по развитию студенческого спорта

Сейчас в России активно разрабатывается межотраслевая программа развития студенческого спорта до 2030 года. Как сообщили в пресс-службе Минспорта, туда, в частности, будут включены мероприятия для Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Ведётся разработка межотраслевой программы развития студенческого спорта в РФ до 2030 года, в рамках которой планируется разработка межотраслевых региональных программ, в том числе в ДНР", — говорится в сообщении министерства.