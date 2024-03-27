Минспорт РФ разработает для ДНР программу по развитию студенческого спорта
Сейчас в России активно разрабатывается межотраслевая программа развития студенческого спорта до 2030 года. Как сообщили в пресс-службе Минспорта, туда, в частности, будут включены мероприятия для Донецкой Народной Республики (ДНР).
"Ведётся разработка межотраслевой программы развития студенческого спорта в РФ до 2030 года, в рамках которой планируется разработка межотраслевых региональных программ, в том числе в ДНР", — говорится в сообщении министерства.
В Минспорте добавили, что в этом году в общей сложности запланировано проведение свыше 120 спортивных мероприятий среди студентов, в них также принять участие сможет и молодёжь из ДНР.
А ранее в Госдуме предложили проводить Всемирный фестиваль молодёжи каждые три года. Напомним, что ВФМ прошёл на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта. Президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии закрытия, назвал традиционные ценности основой бытия и жизни в России, а также поблагодарил приехавших на мероприятие представителей других стран. Глава государства выразил надежду, что фестиваль ещё повторится, и не раз.