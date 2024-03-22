В Госдуме предложили проводить Всемирный фестиваль молодёжи каждые три года
Депутат Метелев: В РФ прорабатывается вопрос проведения ВФМ один раз в три года
В настоящее время власти прорабатывают возможность проведения Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) один раз в три года. Такое заявление сделал председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев, дополнив, что мероприятие будет проходить на разных территориях.
"По итогам участия главы государства [Владимира Путина] во Всемирном фестивале [молодёжи] и того, что фестиваль он оценил очень высоко, сейчас прорабатывается решение, что он каждые три года будет проходить", — подчеркнул депутат на заседании окружного Совета по молодёжной политике на площадке кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) "Новокольцовский" в Екатеринбурге.
А ранее с предложением о регулярном проведении этого мероприятия выступила руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева. Напомним, что ВФМ прошёл на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта. 6 марта состоялась торжественная церемония закрытия. На ней президент РФ Владимир Путин назвал традиционные ценности основой бытия и жизни в России, а также поблагодарил приехавших на мероприятие представителей других стран. Глава государства выразил надежду, что фестиваль ещё повторится, и не раз.
ТАСС / Владимир Смирнов