Минспорта ЛНР получило субсидии на обновление инвентаря, экипировки и участие в соревнованиях
Министерство спорта ЛНР получило три субсидии из федерального бюджета на обновление инвентаря и экипировки в спортивных школах, а также участие сборных команд Республики в соревнованиях. Об этом сообщил министр спорта ЛНР Олег Шеренешев.
"В этом году мы получили три субсидии из федерального бюджета на обновление спортивного инвентаря и оборудования, на участие наших спортивных сборных команд в соревнованиях – оплата проживания, проезда, питания. В рамках адресной поддержки спортшкол мы обновим спортивную экипировку, чтобы наши спортсмены достойно выглядели на парадах, соревнованиях", – проинформировал он.
Глава ведомства добавил, что в будущем планируется ввести и адресные поощрения лучших спортсменов, показавших высокие результаты на соревнованиях.
Ранее сообщалось, что сейчас в России активно разрабатывается межотраслевая программа развития студенческого спорта до 2030 года. Как сообщили в пресс-службе Минспорта, туда, в частности, будут включены мероприятия для Донецкой Народной Республики (ДНР)
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