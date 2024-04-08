Минспорта ЛНР получило субсидии на обновление инвентаря, экипировки и участие в соревнованиях

Министерство спорта ЛНР получило три субсидии из федерального бюджета на обновление инвентаря и экипировки в спортивных школах, а также участие сборных команд Республики в соревнованиях. Об этом сообщил министр спорта ЛНР Олег Шеренешев.

"В этом году мы получили три субсидии из федерального бюджета на обновление спортивного инвентаря и оборудования, на участие наших спортивных сборных команд в соревнованиях – оплата проживания, проезда, питания. В рамках адресной поддержки спортшкол мы обновим спортивную экипировку, чтобы наши спортсмены достойно выглядели на парадах, соревнованиях", – проинформировал он.

Глава ведомства добавил, что в будущем планируется ввести и адресные поощрения лучших спортсменов, показавших высокие результаты на соревнованиях.