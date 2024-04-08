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8 апреля, 04:52

Минспорта ЛНР получило субсидии на обновление инвентаря, экипировки и участие в соревнованиях

Министерство спорта ЛНР получило три субсидии из федерального бюджета на обновление инвентаря и экипировки в спортивных школах, а также участие сборных команд Республики в соревнованиях. Об этом сообщил министр спорта ЛНР Олег Шеренешев.

"В этом году мы получили три субсидии из федерального бюджета на обновление спортивного инвентаря и оборудования, на участие наших спортивных сборных команд в соревнованиях – оплата проживания, проезда, питания. В рамках адресной поддержки спортшкол мы обновим спортивную экипировку, чтобы наши спортсмены достойно выглядели на парадах, соревнованиях", – проинформировал он.

Глава ведомства добавил, что в будущем планируется ввести и адресные поощрения лучших спортсменов, показавших высокие результаты на соревнованиях.

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Ранее сообщалось, что сейчас в России активно разрабатывается межотраслевая программа развития студенческого спорта до 2030 года. Как сообщили в пресс-службе Минспорта, туда, в частности, будут включены мероприятия для Донецкой Народной Республики (ДНР)

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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