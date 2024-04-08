Урок "Разговоры о важном" посвятили предстоящему Дню космонавтики

Для российских школьников и студентов 8 апреля провели традиционный урок в рамках цикла встреч "Разговоры о важном", темой которого стал отмечаемый 12 апреля День космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Урок "Разговоры о важном", посвящённый Дню космонавтики. Видео © Портал "Разговоры о важном"

Школьники и студенты посетили занятие "Я вижу Землю! Это так красиво!", вспомнили об истории освоения человечеством космоса, поговорили о мечтах и их реализации, узнали о том, как применяются современные технологии в области исследования космического пространства, а также обсудили интересные факты из биографии советского космонавта Юрия Гагарина.

"Людям всегда хочется идти в неизведанное, открывать неоткрытое и познать непознанное", — подчеркнул лётчик-космонавт, первый в мире учёный, командир корабля Сергей Рязанский.

Кроме того, во время занятия школьники поговорили с классными руководителями о том, что полёты в космос — это результат огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов. Именно они обеспечили первенство нашей Родины в освоении космоса и продолжают эту работу сейчас.