Синоптики пообещали москвичам дождичек в четверг
Синоптик Ильин прогнозирует похолодание и осадки в Москве к концу недели
К концу недели в столичном регионе слегка похолодает и появится вероятность кратковременных дождей. Таким прогнозом поделились наши коллеги c RT после интервью со специалистом прогностического центра "Метео" Александром Ильиным.
Он рассказал, что уже завтра, 9 апреля, в столице будет облачная погода с прояснениями и возможен небольшой дождь. В среду осадков не ожидается, но они вернутся в четверг.
"Температура ночью будет +8...+12 °С, днём +15...+20 °С. В пятницу ночью +3...+8 °С, днём +11...+16 °С, с небольшим дождём", — рассказал синоптик.
Ранее стало известно, что система теплоснабжения Москвы в связи с потеплением переведена на минимальные параметры работы. На данный момент температура сетевого носителя составляет 75–77 градусов — минимум столько требуется, чтобы нагреть горячую воду до нормативных 60 градусов.
АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок