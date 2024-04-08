Синоптики пообещали москвичам дождичек в четверг

К концу недели в столичном регионе слегка похолодает и появится вероятность кратковременных дождей. Таким прогнозом поделились наши коллеги c RT после интервью со специалистом прогностического центра "Метео" Александром Ильиным.

Он рассказал, что уже завтра, 9 апреля, в столице будет облачная погода с прояснениями и возможен небольшой дождь. В среду осадков не ожидается, но они вернутся в четверг.

"Температура ночью будет +8...+12 °С, днём +15...+20 °С. В пятницу ночью +3...+8 °С, днём +11...+16 °С, с небольшим дождём", — рассказал синоптик.