Кучма отказался считать русских и украинцев братьями
Экс-президент Кучма заявил, что Россия и Украина больше не братские страны
Бывший президент Украины (1994–2005) Леонид Кучма заявил, что Россия и Украина были братскими странами, но теперь стали врагами и произошло это, по словам политика, по вине Москвы. Соответствующие слова прозвучали в интервью японскому порталу Kyodo.
"У Украины больше нет брата. Россия — это Каин (В Библии — старший сын Адама и Евы, убивший своего брата Авеля. — Примечание Life.ru). Когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство", — сказал Кучма.
Он утверждает, что Украина стремилась к равноправным и дружеским отношениям с РФ, но Москва, дескать, "делит всех на врагов и вассалов".
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил о том, что русские и украинцы были вместе тысячу лет. Политик признал наличие языковых особенностей, но пояснил, что, помимо классического русского и украинских языков, существуют южнорусский говор, малороссийский говор и суржик, который используют многие украинцы. И всё это разнообразие вовсе не делает русских и украинцев разными народами.
ТАСС / Zuma