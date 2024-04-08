Кучма отказался считать русских и украинцев братьями

Бывший президент Украины (1994–2005) Леонид Кучма заявил, что Россия и Украина были братскими странами, но теперь стали врагами и произошло это, по словам политика, по вине Москвы. Соответствующие слова прозвучали в интервью японскому порталу Kyodo.

"У Украины больше нет брата. Россия — это Каин (В Библии — старший сын Адама и Евы, убивший своего брата Авеля. — Примечание Life.ru). Когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство", — сказал Кучма.

Он утверждает, что Украина стремилась к равноправным и дружеским отношениям с РФ, но Москва, дескать, "делит всех на врагов и вассалов".