Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 13:30

Кучма отказался считать русских и украинцев братьями

Экс-президент Кучма заявил, что Россия и Украина больше не братские страны

Бывший президент Украины (1994–2005) Леонид Кучма заявил, что Россия и Украина были братскими странами, но теперь стали врагами и произошло это, по словам политика, по вине Москвы. Соответствующие слова прозвучали в интервью японскому порталу Kyodo.

"У Украины больше нет брата. Россия — это Каин (В Библии — старший сын Адама и Евы, убивший своего брата Авеля. — Примечание Life.ru). Когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство", — сказал Кучма.

Он утверждает, что Украина стремилась к равноправным и дружеским отношениям с РФ, но Москва, дескать, "делит всех на врагов и вассалов".

Путин назвал украинцев братским народом
Путин назвал украинцев братским народом

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил о том, что русские и украинцы были вместе тысячу лет. Политик признал наличие языковых особенностей, но пояснил, что, помимо классического русского и украинских языков, существуют южнорусский говор, малороссийский говор и суржик, который используют многие украинцы. И всё это разнообразие вовсе не делает русских и украинцев разными народами.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Никита Никонов
  • Новости
  • леонидкучма
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров