На Урале педагог снимала видео в школьном туалете, чтобы вычислить курильщиков

Прокуратура Челябинской области проверяет сообщения СМИ о камере видеонаблюдения в туалете одной из школ региона. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу надзорного органа.

Как сообщает портал 74.ru, скандал произошёл в одной из школ челябинского села Миасское в Красноармейском районе. Смартфон с режимом записи видео в туалете обнаружили девятиклассницы. Девочки пытались возмутиться незаконностью съёмки, однако позже выяснилось, что гаджет в туалете спрятала одна из учительниц. Таким способом она хотела вычислить, кто из учениц курит вейпы. Администрация учебного заведения уверяет, что якобы ничего не знала о съёмке. С педагога уже взяли объяснительную, смартфон из школьного туалета убрали.