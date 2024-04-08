На Урале педагог снимала видео в школьном туалете, чтобы вычислить курильщиков
Прокуратура Челябинской области проверяет сообщения о камере в школьном туалете
Прокуратура Челябинской области проверяет сообщения СМИ о камере видеонаблюдения в туалете одной из школ региона. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу надзорного органа.
"По поручению прокуратуры Челябинской области прокуратура Красноармейского района проводит проверку", — говорится в сообщении прокуратуры.
Как сообщает портал 74.ru, скандал произошёл в одной из школ челябинского села Миасское в Красноармейском районе. Смартфон с режимом записи видео в туалете обнаружили девятиклассницы. Девочки пытались возмутиться незаконностью съёмки, однако позже выяснилось, что гаджет в туалете спрятала одна из учительниц. Таким способом она хотела вычислить, кто из учениц курит вейпы. Администрация учебного заведения уверяет, что якобы ничего не знала о съёмке. С педагога уже взяли объяснительную, смартфон из школьного туалета убрали.
Ранее Life.ru сообщал, что в России хотят ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним. С соответствующей инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, для контроля над этой сферой необходимо ввести более эффективное наказание для недобросовестных продавцов.
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