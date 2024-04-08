Доля юаня в структуре валютного рынка РФ в марте достигла исторического максимума

Так, оборот биржевой торговли юанем достиг 53% против 46,6% в феврале, а во внебиржевой — 39,6% против 32,5% в феврале. В то же время доля "токсичных" валют снизилась до 46,4% против 52,8% в феврале. Во внебиржевом сегменте доля "токсичных" валют уменьшилась до 54,7% (в феврале — 59,8%).