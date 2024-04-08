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8 апреля, 14:11

Доля юаня в структуре валютного рынка РФ в марте достигла исторического максимума

Китайский юань. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Китайский юань. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Доля юаня в структуре биржевого и внебиржевого валютного рынка России в марте достигла исторических максимумов. Это следует из обзора рисков финансовых рынков, опубликованного пресс-службой Центробанка РФ.

Так, оборот биржевой торговли юанем достиг 53% против 46,6% в феврале, а во внебиржевой — 39,6% против 32,5% в феврале. В то же время доля "токсичных" валют снизилась до 46,4% против 52,8% в феврале. Во внебиржевом сегменте доля "токсичных" валют уменьшилась до 54,7% (в феврале — 59,8%).

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Ранее стало известно о намерении Центробанка резко сократить ежедневные операции по продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с более чем семи миллиардов рублей до 600 миллионов. Причиной стал двукратный рост ежедневных покупок со стороны Министерства финансов.

Матвей Константинов
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