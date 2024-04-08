Бериашвили, Дольникова, Макаров и Туриченко станут наставниками нового реалити-шоу "Классный мюзикл"

В Москве завершился очный кастинг на "Классный мюзикл" — первое в России реалити-шоу для подростков 14–17 лет, посвящённое индустрии и культуре мюзикла. Итогом проекта, не имеющего аналогов, станет постановка мюзикла с победителями в главных ролях. Из более чем 300 претендентов, приехавших в столицу в том числе из ближнего зарубежья, для участия в шоу были отобраны лишь 20 человек.

Наставниками проекта стали стали признанные профессионалы сферы: певица, актриса, педагог музыкальной академии Ларисы Долиной Этери Бериашвили, звезда ряда постановок Теона Дольникова, певец, актёр и композитор, исполнитель заглавных ролей в мюзикле "Кентервильское привидение" — солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко и певец, телеведущий, шоумен Вячеслав Макаров.

А за финальную постановку, ради которой всё и затевалось, отвечает режиссёр театра и кино — автор и режиссёр социальных короткометражных фильмов проекта #ЖИТЬ — Олег Голуб. Он отметил, что наставниками проекта неспроста выбраны профессионалы индустрии мюзикла, а при отборе участников члены жюри руководствовались лишь одним критерием — талантом.

Олег Голуб. Фото © Предоставлено Life.ru

"Приоритет в пользу таланта. Если глаз горит, если интересно смотреть за ребёнком, только в этом случае мы его возьмём. Были разные ситуации, когда, например, на кастинге участник настолько хорошо показал себя и свой талант, но с вокалом что-то не то — в таком случае есть наши профессиональные наставники, которые умеют с этим работать", — пояснил Голуб.

А по словам Этери Бериашвили, члены жюри обращали внимание не только на вокальные данные, но и на амбиции и желание развиваться кандидатов. Она подчеркнула, что в артисте этого жанра должна быть энергия, причём неважно какая, главное — очень сильная.

"На кастинг нужно идти с настроем: я сейчас вам такое скажу! Где-то даже себя ущипнуть, где-то попрыгать, пробудить в себе всё самое сильное, красивое, прекрасное и вылить на нас", — добавила наставник.

В первых эпизодах участники разделятся на четыре команды и под руководством наставников выполнят творческие номера в соответствии с выданным недельным заданием. Съёмки проходят в московской академии талантов KRB. Среди дисциплин — вокал, актёрское мастерство и даже искусство грима.

Кастинг реалити-шоу "Классный мюзикл". Фото © Предоставлено Life.ru

Кастинг реалити-шоу "Классный мюзикл". Фото © Предоставлено Life.ru