Ушастый экстремал: Главный четвероногий скейтбордист Петербурга открыл новый сезон тренировок

Отметим, что у Барона есть свой аккаунт в соцсетях. Там за его тренировками на скейте наблюдают сотни тысяч подписчиков по всему миру. Как писали в прошлом году местные СМИ, пёс сменил уже полтора десятка скейтов. Кроме того, хозяйка Барона тогда же и заверила, что доску она ничем не обрабатывает.