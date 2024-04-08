Ушастый экстремал: Главный четвероногий скейтбордист Петербурга открыл новый сезон тренировок
Бульдог Барон открыл сезон скейтбординга в Петербурге
Французский бульдог – скейтбордист по кличке Барон продолжает покорять сердца прохожих. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", с приходом весны ушастый экстремал вновь возобновил тренировки у комплекса "Лахта- центр".
Бульдог Барон открыл сезон скейтбординга в Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Главный четвероногий скейтбордист Петербурга уже открыл сезон. Пёс вышел на улицу, чтобы поддерживать свою спортивную форму", — говорится в сюжете телеканала.
Отметим, что у Барона есть свой аккаунт в соцсетях. Там за его тренировками на скейте наблюдают сотни тысяч подписчиков по всему миру. Как писали в прошлом году местные СМИ, пёс сменил уже полтора десятка скейтов. Кроме того, хозяйка Барона тогда же и заверила, что доску она ничем не обрабатывает.
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