Мост с автомобилями рухнул в Смоленской области

В Смоленской области рухнул Панинский мост в городе Вязьме. Как сообщает SHOT, в результате инцидента пострадали два человека.

Последствия обрушения моста в городе Вязьме Смоленской области. Видео © SHOT

На мосту в момент ЧП находились легковой и грузовой автомобили. По данным телеграм-канала, при падении сооружение повредило газовую трубу, сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Также известно, что конструкция упала на железнодорожные пути, что привело к обрыву проводов и приостановке движения. Информация о состоянии пострадавших и причинах происшествия уточняется.

Мост находится в районе местного кожевенного завода и соединяет центр Вязьмы с микрорайонами Московский и Юбилейный. По нему водители едут в сторону Калужской области.