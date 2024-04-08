Мост с автомобилями рухнул в Смоленской области
В Вязьме Смоленской области обрушился мост, пострадали два человека
Последствия обрушения моста в городе Вязьме Смоленской области. Обложка © SHOT
В Смоленской области рухнул Панинский мост в городе Вязьме. Как сообщает SHOT, в результате инцидента пострадали два человека.
Последствия обрушения моста в городе Вязьме Смоленской области. Видео © SHOT
На мосту в момент ЧП находились легковой и грузовой автомобили. По данным телеграм-канала, при падении сооружение повредило газовую трубу, сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Также известно, что конструкция упала на железнодорожные пути, что привело к обрыву проводов и приостановке движения. Информация о состоянии пострадавших и причинах происшествия уточняется.
Мост находится в районе местного кожевенного завода и соединяет центр Вязьмы с микрорайонами Московский и Юбилейный. По нему водители едут в сторону Калужской области.
Ранее Life.ru писал, что водитель легковушки протаранил бетонный блок перед Крымским мостом. В результате пострадали он сам и его пассажир.