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8 апреля, 14:34
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Мост с автомобилями рухнул в Смоленской области

В Вязьме Смоленской области обрушился мост, пострадали два человека

Последствия обрушения моста в городе Вязьме Смоленской области. Обложка © SHOT

Последствия обрушения моста в городе Вязьме Смоленской области. Обложка © SHOT

В Смоленской области рухнул Панинский мост в городе Вязьме. Как сообщает SHOT, в результате инцидента пострадали два человека.

Последствия обрушения моста в городе Вязьме Смоленской области. Видео © SHOT

На мосту в момент ЧП находились легковой и грузовой автомобили. По данным телеграм-канала, при падении сооружение повредило газовую трубу, сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Также известно, что конструкция упала на железнодорожные пути, что привело к обрыву проводов и приостановке движения. Информация о состоянии пострадавших и причинах происшествия уточняется.

Мост находится в районе местного кожевенного завода и соединяет центр Вязьмы с микрорайонами Московский и Юбилейный. По нему водители едут в сторону Калужской области.

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Никита Никонов
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