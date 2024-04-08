Люди стонут от боли: Life.ru публикует видео после смертельного обрушения моста в Вязьме
При обрушении моста в Вязьме погиб один человек, пострадали четверо
В результате обрушения моста в Вязьме Смоленской области погиб один человек. Об этом пишет SHOT.
Пострадавших при обрушении моста в Вязьме доставляют в скорые. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, пострадали четверо, в том числе один ребёнок. SHOT опубликовал видео, на котором один из пострадавших стонет от боли, пока его несут в машину скорой помощи.
Напомним, ранее сообщалось, что в Вязьме рухнул мост, на котором находились легковой и грузовой автомобили. При падении сооружение повредило газовую трубу, сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Также известно, что конструкция упала на железнодорожные пути, что привело к обрыву проводов и приостановке движения.