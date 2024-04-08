Названы цветы, от которых аллергикам лучше держать носы подальше

Для аллергиков большую опасность представляют периоды цветения растений. Симптомы ни с чем не спутать: начинают чесаться глаза и нос, появляется постоянное чиханье и сухой кашель. Врач-токсиколог Михаил Кутушов советует ни в коем случае не дарить букеты из ромашек, хризантем, гербер и лилий людям, страдающим аллергией.

Самые опасные цветы для аллергиков:

Астры, хризантемы, герберы и домашняя герань. Могут вызывать аллергическую реакцию.

Могут вызывать аллергическую реакцию. Ромашки. Является потенциальным возбудителем тяжёлой анафилаксии. Вызвать реакцию могут не только букеты, но и чаи, примочки, отвары и даже кремы.

Является потенциальным возбудителем тяжёлой анафилаксии. Вызвать реакцию могут не только букеты, но и чаи, примочки, отвары и даже кремы. Лилии. В пыльце этого цветка содержатся аллергены, которые могут вызвать кашель, заложенность носа и прочие неприятности.

В пыльце этого цветка содержатся аллергены, которые могут вызвать кашель, заложенность носа и прочие неприятности. Георгины и гипсофилы. У этих цветов лёгкая и обильная пыльца, которая быстро поднимается в воздух и оседает на поверхностях. Реакция может быть от чиханья до анафилаксии.

У этих цветов лёгкая и обильная пыльца, которая быстро поднимается в воздух и оседает на поверхностях. Реакция может быть от чиханья до анафилаксии. Злаковые. Их чаще стали добавляют в букеты, например пшеницу. Но это один из видов аллергенов, от которого есть риск формирования перекрёстных реакций.

"Аллергенность цветов зависит от многих факторов. Острый тип реакции возникает при воздействии пыльцы на слизистые глаз, верхних и нижних дыхательных путей", — подчеркнул токсиколог в интервью с "Вечерней Москвой".

По его словам, спровоцировать аллергию могут и пыльца, и сок растений, и даже почва, которую иногда используют при оформлении композиции. Человек также может нехорошо себя чувствовать из-за удобрений, которые применяли при выращивании.