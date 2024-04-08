Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 15:42

ИИ помог московским врачам заполнить более 400 тысяч протоколов с помощью голоса

Собянин: Медики Москвы заполнили с помощью голоса более 400 тысяч протоколов

В Москве рентгенологи заполнили с помощью голоса свыше 400 тысяч протоколов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание лучевого исследования. Это существенно экономит время врачей", — написал Собянин в телеграм-канале.

Москва, по словам мэра, одной из первых в мире начала внедрять искусственный интеллект (ИИ) в сферу здравоохранения. В частности, в настоящее время также активно используются технологии "компьютерного зрения" для анализа медицинских изображений. Собянин подчеркнул, что нейросети проанализировали за четыре года более 12 миллионов лучевых исследований.

В России создали программу, способную по снимкам определять глазные заболевания
В России создали программу, способную по снимкам определять глазные заболевания

А ранее Life.ru писал, что российские регионы получили доступ к медицинским сервисам Москвы, где ИИ помогает распознать на рентген-изображениях первые признаки заболеваний. По словам Собянина, нейросеть уже помогла в 12 миллионах случаев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Искусственный интеллект
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров