ИИ помог московским врачам заполнить более 400 тысяч протоколов с помощью голоса
Собянин: Медики Москвы заполнили с помощью голоса более 400 тысяч протоколов
В Москве рентгенологи заполнили с помощью голоса свыше 400 тысяч протоколов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание лучевого исследования. Это существенно экономит время врачей", — написал Собянин в телеграм-канале.
Москва, по словам мэра, одной из первых в мире начала внедрять искусственный интеллект (ИИ) в сферу здравоохранения. В частности, в настоящее время также активно используются технологии "компьютерного зрения" для анализа медицинских изображений. Собянин подчеркнул, что нейросети проанализировали за четыре года более 12 миллионов лучевых исследований.
А ранее Life.ru писал, что российские регионы получили доступ к медицинским сервисам Москвы, где ИИ помогает распознать на рентген-изображениях первые признаки заболеваний. По словам Собянина, нейросеть уже помогла в 12 миллионах случаев.
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