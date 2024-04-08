ИИ помог московским врачам заполнить более 400 тысяч протоколов с помощью голоса

Москва, по словам мэра, одной из первых в мире начала внедрять искусственный интеллект (ИИ) в сферу здравоохранения. В частности, в настоящее время также активно используются технологии "компьютерного зрения" для анализа медицинских изображений. Собянин подчеркнул, что нейросети проанализировали за четыре года более 12 миллионов лучевых исследований.