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8 апреля, 16:11

На Украине "Передвижной цирк" получил бронь от мобилизации как критически важный объект

Нардеп Железняк: "Передвижной цирк Украины" признали критически важным объектом

Украинское госпредприятие "Передвижной цирк" внесли в перечень критически важных объектов. Соответствующий приказ Минкульта Незалежной опубликовал в телеграм-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Как уточнил нардеп, "Передвижной цирк" признали критически важным предприятием "для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности граждан в особый период". По этой причине его работников автоматически теперь забронируют от мобилизации.

"Может, это часть правительства или офиса президента так тайно назвали", — сыронизировал Железняк, комментируя приказ Минкульта.

Ранее Life.ru сообщал, что комитет Рады поддержал законопроект о мобилизации осуждённых в ВСУ. Согласно документу, ей будут подлежать все заключённые, за исключением тех, кто сидит по тяжкой статье. В частности, речь идёт об убийцах, насильниках, педофилах, а также о тех, кто совершил преступление против основ нацбезопасности страны.

В Одессе и Николаеве вовсю идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей
В Одессе и Николаеве вовсю идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей
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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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