На Украине "Передвижной цирк" получил бронь от мобилизации как критически важный объект

Как уточнил нардеп, "Передвижной цирк" признали критически важным предприятием "для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности граждан в особый период". По этой причине его работников автоматически теперь забронируют от мобилизации.

Ранее Life.ru сообщал, что комитет Рады поддержал законопроект о мобилизации осуждённых в ВСУ. Согласно документу, ей будут подлежать все заключённые, за исключением тех, кто сидит по тяжкой статье. В частности, речь идёт об убийцах, насильниках, педофилах, а также о тех, кто совершил преступление против основ нацбезопасности страны.