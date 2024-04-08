Путин поручил проработать вопрос продления метро из Петербурга до Пулково
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос о создании скоростного сообщения от Санкт-Петербурга до аэропорта Пулково, включая продление линии метрополитена. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Правительством Санкт-Петербурга проработать вопрос об обеспечении скоростного пассажирского сообщения Санкт-Петербургской городской агломерации с аэропортом Пулково, в том числе путём продления линий метрополитена", — указано в тексте поручения.
Также правительству поручено определить сроки, объём и источники финансирования строительства соответствующих объектов. Российский лидер ожидает получить доклад по поручению до 15 июня. Ответственными назначены председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Новый генеральный план Санкт-Петербурга, который был утверждён в конце прошлого года, предполагает строительство продолжения Кировско-Выборгской ("красной") линии метро в аэропорт Пулково.
А ранее Путин поручил выделить 300 миллиардов рублей в 2025 году на строительство высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. К 1 июля 2024 года необходимо также рассчитать стоимость проезда для пассажиров и услуг перевозки багажа.
ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV