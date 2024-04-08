Около 8,8 тысячи жителей остались без газа после обрушения моста под Смоленском

В городе Вязьме Смоленской области повредились сети газоснабжения из-за обрушения моста. Около 70 юридических лиц, пять котельных и примерно 8,8 тысячи местных жителей остались без газа, сообщили в министерстве ЖКХ, энергетики и тарифной политики региона.

Момент обрушения моста в Вязьме Смоленской области. Видео © SHOT

"Из-за обрушения путепровода в г. Вязьме повреждены сети газоснабжения. От газа отключены потребители Вяземского и Темкинского районов. Это 69 юридических лиц, 5 котельных и около 8 800 физических лиц", — указано в сообщении телеграм-канала правительства региона.