Около 8,8 тысячи жителей остались без газа после обрушения моста под Смоленском
Последствия обрушения моста в Вязьме Смоленской области. Обложка © Telegram / Московская межрегиональная транспортная
В городе Вязьме Смоленской области повредились сети газоснабжения из-за обрушения моста. Около 70 юридических лиц, пять котельных и примерно 8,8 тысячи местных жителей остались без газа, сообщили в министерстве ЖКХ, энергетики и тарифной политики региона.
Момент обрушения моста в Вязьме Смоленской области. Видео © SHOT
"Из-за обрушения путепровода в г. Вязьме повреждены сети газоснабжения. От газа отключены потребители Вяземского и Темкинского районов. Это 69 юридических лиц, 5 котельных и около 8 800 физических лиц", — указано в сообщении телеграм-канала правительства региона.
По поручению губернатора Смоленской области Василия Анохина, на месте инцидента работают аварийные бригады, а коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.
Напомним, 8 апреля в Смоленской области рухнул мост, на котором находились легковой и грузовой автомобили. При падении сооружение повредило газовую трубу. Также известно, что конструкция упала на железнодорожные пути, что привело к обрыву проводов. В результате обрушения моста один человек погиб, пятеро, в том числе ребёнок, пострадали. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.