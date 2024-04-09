Водителю из Махачкалы прилетел штраф за ковыряние в носу за рулём

Водителю из Махачкалы пришёл штраф в полторы тысячи рублей за то, что он поднёс руку к носу во время движения. Камеры посчитали, что мужчина разговаривает по телефону, однако сам он утверждает, что всего лишь ковырялся в носу.

Водителю из Махачкалы пришёл штраф в полторы тысячи за "ковыряние в носу". Фото © Telegram / Махачкала №1

Ситуация стала известной после огласки в Сети. Как сообщали местные телеграм-каналы, мужчине пришёл штраф в полторы тысячи рублей за разговоры по телефону за рулём. При этом на обнародованных снимках с дорожных камер видно, что водитель поднёс палец к носу. Сам мужчина заявил, что гаджетом не пользовался, а только поковырялся в носу.

Произошедшее прокомментировали в региональном управлении МВД. Как подчеркнула руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева, водитель может обжаловать данный штраф. Для этого ему необходимо написать заявление в адрес руководства Госавтоинспекции для досудебного разбирательства в ситуации.

"Данный водитель, как и любой другой, столкнувшись с аналогичной трудноразрешимой проблемой, может написать заявление в адрес руководства Госавтоинспекции МВД Дагестана для детального досудебного разбирательства в ситуации. Самый простой способ — это оставить обращение на сайте ГИБДД РФ", — приводит РИА "Новости" слова Гариевой.