Смех сквозь слёзы: Названы самые любимые эмодзи россиян

Россияне в соцсетях в 90% сообщений с эмодзи используют "радостные" смайлики, пишет "Газета.ru".

По данным исследования Pro-Vision Communications, проведённого с помощью системы "Медиалогия", чаще всего россияне используют эмодзи, сочетающие смех и слёзы. Например, "Слёзы радости" и "Катаюсь по полу от смеха".

Кроме того, в пятёрку смайликов-лидеров по использованию вошли "Ухмыляющееся лицо", "Ухмыляющееся лицо со следами пота", а также "Смеющееся лицо". В 75% случаев эмодзи пользуются люди в возрасте 25–59 лет. Около 9% приходится на аудиторию младше 24 лет — в основном они предпочитают гифки и стикеры.

Смех интернет-пользователи могут выражать и буквенно. Например, в 4,2% сообщений встречаются звукоподражания вроде "ахаха" и "хе-хе". В 2% случаев используются сленговые выражения вроде "угар" и "ору", а также аббревиатуры типа "лол" или "рофл". По данным исследования, самым смешливым регионом стала Республика Коми. Вслед за ним в этом рейтинге оказались Мурманская, Архангельская, Новгородская и Вологодская области, а ещё Санкт-Петербург.

"Популярность эмодзи легко объяснить долгосрочными пользовательскими трендами: это и высокий темп медиапотребления, и любовь к визуальной информации. Эмодзи куда проще считать и легче использовать, а тенденция к упрощению сопровождает социальные коммуникации последние пять – семь лет. А вот доминирование северных регионов аргументировать уже сложнее — возможно, суровые условия жизни "растят" в людях отличное чувство юмора", — сообщил гендиректор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.