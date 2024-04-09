Врач объяснила, как правильно принимать препараты железа

Нехватку железа в организме можно восстановить с помощью пероральных препаратов. Но иногда они плохо переносятся либо необходим быстрый эффект. В каких случаях лекарство нужно вводить внутривенно, сообщила "Газете.ru" врач Екатерина Терентьева.

По её словам, вводить железо внутривенно необходимо также при тяжёлой анемии, при дефиците этого элемента, вызванного воспалительными заболеваниями кишечника, а также перед операциями. В 1% случаев также существует риск анафилактического шока, развития токсических реакций и перегрузки железом. Именно поэтому назначить внутривенную терапию могут только по медицинским показаниям.

Как рассказала специалист, около 70% случаев дефицита железа имеют латентную форму. Симптомы могут отсутствовать, в других же случаях недуг можно распознать по сухости кожи, ломкости волос, изменениям в ногтях и появлению заед в уголках рта. Также у страдающих дефицитом железа наблюдаются усталость, бледность кожи и слизистых, снижение энергии, головокружение, головная боль, учащённое сердцебиение, чёрные точки перед глазами.

"Латентный дефицит железа врач может заподозрить по результатам анализов. Это ранняя стадия железодефицита: запасы железа в организме снижены, но уровень гемоглобина в крови находится в пределах нормы или на нижней границе. Важно также учитывать, что для некоторых людей уровень гемоглобина на нижней границе может быть индивидуальным вариантом нормы", — пояснила Терентьева.

Чтобы выявить анемию, нужно сначала сдать общий анализ крови. Если наблюдаются отклонения количества эритроцитов и гемоглобина от нормы, у пациента могут проверить уровень железа, ферритина, трансферрина, взять анализ общей железосвязывающей способности и процента насыщения трансферрина железом, витамина В12, фолиевой кислоты и так далее.