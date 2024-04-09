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8 апреля, 23:16

В Боснию и Герцеговину направился эшелон с военной техникой из Франции

Эшелон с французской военной техникой проследовал в БиГ по территории Швейцарии

Из Франции в Боснию и Герцеговину (БиГ) через территорию Швейцарии проследовал железнодорожный состав с военной техникой. Как заявило швейцарское правительство, в таком случае не требовалось никаких специальных разрешений, так как Берн участвует в миссии EUFOR Althea по восстановлению мира на Балканах.

"Железнодорожный состав с военной техникой французской армии проследовал через Швейцарию. Эти машины предназначены для Сил стратегического резерва (SRF), которые с апреля будут усиливать миссию Европейского союза в Боснии и Герцеговине EUFOR Althea", — говорится в сообщении.

Помимо того, там указано, что миссия EUFOR Althea была учреждена по решению Совбеза ООН, а в её задачи входит обеспечение "сдерживающего присутствия" для безопасности в регионе. В швейцарском кабмине также подчеркнули, что Берн заинтересован в стабильности на Западных Балканах, поэтому страна принимает участие в этой миссии с 2004 года.

В сообщении также утверждается, что Париж запросил у Берна транзит через Швейцарию около 70 транспортных средств, среди которых 20 бронемашин. Предполагается, что при возвращении техники во Францию конвой также пройдёт по швейцарской территории.

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Ранее президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик высказывался по поводу вступления БиГ в НАТО. По его словам, Сараево не рассматривает для себя возможность вступления в Североатлантический альянс.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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