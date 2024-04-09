В Боснию и Герцеговину направился эшелон с военной техникой из Франции

Из Франции в Боснию и Герцеговину (БиГ) через территорию Швейцарии проследовал железнодорожный состав с военной техникой. Как заявило швейцарское правительство, в таком случае не требовалось никаких специальных разрешений, так как Берн участвует в миссии EUFOR Althea по восстановлению мира на Балканах.

"Железнодорожный состав с военной техникой французской армии проследовал через Швейцарию. Эти машины предназначены для Сил стратегического резерва (SRF), которые с апреля будут усиливать миссию Европейского союза в Боснии и Герцеговине EUFOR Althea", — говорится в сообщении.

Помимо того, там указано, что миссия EUFOR Althea была учреждена по решению Совбеза ООН, а в её задачи входит обеспечение "сдерживающего присутствия" для безопасности в регионе. В швейцарском кабмине также подчеркнули, что Берн заинтересован в стабильности на Западных Балканах, поэтому страна принимает участие в этой миссии с 2004 года.

В сообщении также утверждается, что Париж запросил у Берна транзит через Швейцарию около 70 транспортных средств, среди которых 20 бронемашин. Предполагается, что при возвращении техники во Францию конвой также пройдёт по швейцарской территории.