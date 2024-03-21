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21 марта, 20:42

Евросоюз начнёт переговоры о членстве Боснии и Герцеговины

Лидеры ЕС договорились начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной

Лидеры Евросоюза приняли решение о начале переговоров с Боснией и Герцеговиной о вступлении в объединение. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Сегодняшнее решение является ключевым шагом вперёд на пути в ЕС. Теперь необходимо продолжить тяжёлую работу, чтобы Босния и Герцеговина неуклонно продвигалась вперёд, как того хочет ваш народ", — написал Мишель на странице в социальной сети X.

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Напомним, статус кандидата на членство в ЕС Боснии и Герцеговине предоставили в декабре 2022 года. Соответствующее решение приняли участники саммита организации. В марте стало известно, что Еврокомиссия вскоре может объявить о начале переговоров по вступлению Боснии и Герцеговины в Евросоюз.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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