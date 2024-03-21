Евросоюз начнёт переговоры о членстве Боснии и Герцеговины

Лидеры Евросоюза приняли решение о начале переговоров с Боснией и Герцеговиной о вступлении в объединение. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Сегодняшнее решение является ключевым шагом вперёд на пути в ЕС. Теперь необходимо продолжить тяжёлую работу, чтобы Босния и Герцеговина неуклонно продвигалась вперёд, как того хочет ваш народ", — написал Мишель на странице в социальной сети X.