В Златоусте бойцов спецоперации научили создавать чашки на гончарном круге

В Златоусте, в Челябинской области, для бойцов СВО и их семей организовали курс реабилитации, в рамках которого они создавали чашки на гончарном круге, рассказала Ura.ru директор некоммерческой организации "Уреньга" Татьяна Рыбкина.

"Провели мастер-классы с благодарностью к воинам, которые нас защищают, приближая победу. Готовы их поддерживать не только материально, но и морально. В рамках проведённых мероприятий участники прошли по Пугачёвской тропе, научились работать на гончарном круге. С участниками работали мастера Дмитрий Аристов и Денис Аксёнов. Занятие увлекло и самих воинов, и их детей. С собой они увезли сувениры, созданные своими руками", — пояснила Рыбкина.

По её словам, для инвалидов без ног и тех бойцов, чьи конечности травмированы, сократили прогулку до 100 метров. Саму программу зациклили на уральской культуре. Кроме работы с гончарным кругом, участники лепили пельмени по местным рецептам. В проекте участвовали порядка 150 человек.

Сейчас в здании бывшего детского сада "Уреньга" создаётся музей села. Выбор работы с гончарным кругом неслучаен. Причина — историческая: в окрестностях Веселовки были открыты три стоянки первобытного человека эпохи неолита, когда случилась первая технологическая революция, подарившая миру гончарный круг.