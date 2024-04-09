Автоэксперт назвал три преимущества владения электромобилем

Россияне всё чаще задумываются о том, чтобы приобрести электромобиль. Как заявил в интервью телеканалу "Звезда" автоэксперт Максим Кадаков, у таких транспортных средств есть некоторые преимущества по сравнению с машинами на бензиновом двигателе.

Первым преимуществом собеседник телеканала назвал возможность заряжать подобное транспортное средство в доме или офисе, что в случае с бензином является выгодным предложением на коротких дистанциях. Также обслуживание электрокара дешевле по сравнению с его бензиновым собратом.

В качестве третьего бонуса для владельцев транспортных средств на электрической силовой установке были названы различные налоговые преференции. Так, как отметил автоэксперт, около 20 российских субъектов пользуются либо резко сниженным налогом на такие машины, либо нулевым. Также в некоторых регионах, среди которых Москва, для электрокаров предусмотрены бесплатные парковочные места. Однако у россиян и сейчас есть причины, почему они выбирают бензиновый двигатель вместо электрического.

"Главная причина непонимания электрического транспорта для наших людей — это, конечно, вовсе не развитие сети зарядных станций, хотя зарядные станции важны, и не дальность хода, хотя это тоже важно, в том числе и зимой, когда запас хода резко падает у электромобилей. А главное непонимание — это как раз стоимость эксплуатации и цена", — заключил Кадаков.