"Вечерняя Москва" и Росмолодёжь заключили договор о сотрудничестве

Медиахолдинг "Вечерняя Москва" заключил партнёрское соглашение с форумной дирекцией Росмолодёжи. Подписание соглашения состоялось 5 апреля в медиацентре газеты.

Стороны представили глава Федеральной дирекции форумов Росмолодёжи Екатерина Антонова и гендиректор АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" Георгий Рудницкий. Гостям устроили экскурсию по редакции. Антонова оставила запись в памятной книге, пожелав газете процветания и новых достижений.

"Более миллиона человек ежегодно очно принимают участие в различных форумах и событиях. В целом по стране каждый год проходит 600 форумов, из них около 40 — это федеральная линейка, а остальные — муниципальные и региональные события. Также у нас есть онлайн-формат, а буквально сегодня мы обновили платформу "Росмолодёжь. События" — теперь участники смогут воспользоваться удобной системой фильтрации и выбрать форум по интересной им сфере профессиональной реализации", — заявила Антонова.

Она также рассказала, что в этом году Росмолодёжь запустит ещё 16 круглогодичных молодёжных образовательных центров по разным тематикам с большим территориальным разбросом: от Калининграда до Камчатки.

Сообщается, что форумная дирекция Росмолодёжи и "Вечерняя Москва" будут сотрудничать в области содействия повышению уровня информированности молодых людей РФ о различных возможностях. Газета будет участвовать в форумах Росмолодёжи, организовывать и проводить совместные мероприятия и проекты, совещания, стратегические сессии, обмениваться опытом.