В России начнут обучать профессии "няня"

В скором времени в России могут начать обучать желающих работать в сфере по присмотру и уходу за детьми. Как передаёт газета "Известия", в программу образовательных учреждений может быть внесён практический модуль для обучения по профессии "няня".

По данным издания, эта инициатива была проработана депутатами комитетов Госдумы по молодёжной политике и защиты семьи. Также Минтруду и Минпросвещения было поручено предусмотреть этот практический модуль в рамках проектирования программы "Семьеведение".

"Мы считаем, что она вызовет интерес у студентов, особенно у тех, кто уже имеет детей. Поэтому мы вышли с предложением о создании специального обучающего модуля. Он всегда пригодится будущим родителям", — заявила глава думского Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, подчеркнув, что эта профессия на сегодняшний день очень востребована на рынке труда.

Помимо того, аналогичное предложение на имя председателя российского кабинета министров Михаила Мишустина готовит первый зампред этого комитета Яна Лантратова. Она считает, что появление такого модуля в учебной программе можно охарактеризовать как положительное решение. Также законотворец отметила, что в настоящее время множество студентов или учащихся старших классов подрабатывают уходом за несовершеннолетними, не имея при этом какой-либо специальной подготовки.