Психолог заподозрила шизофрению у поджигателя мемориала жертвам "Крокуса"
Психолог Эдельштейн: Поджигатель мемориала жертвам "Крокуса" может быть болен
Сожжённый мемориал жертвам "Крокуса" в Москве и поджигатель Валерий Д. Обложка © Telegram / Новомосковский ТИНАО / 77.мвд.рф
Мужчина, который поджёг в Новой Москве стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе", может иметь проблемы с психикой, рассказала интернет-изданию Regions клинический психолог и кандидат медицинских наук Хельга Эдельштейн.
Она уточнила, что речь может идти о шизофрении либо маниакальной фазе биполярного расстройства. Среди других вариантов — пиромания, тяга к совершению поджогов, являющаяся симптомом более сложных психических заболеваний.
"На видео, опубликованных в Сети правоохранителями, речь мужчины звучит невнятно, а мотивация к поступку выглядит странно и нелогично. Вероятнее всего, ему будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит его адекватность и вменяемость на момент совершения преступления", — сообщила Эдельштейн.
Напомним, в Москве задержали 49-летнего Валерия Д., который поджёг стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе" в поселении Десёновское. Мужчина объяснил, что хотел превратить объект в Вечный огонь. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений", Валерию грозит до трёх лет лишения свободы. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.