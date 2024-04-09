Психолог заподозрила шизофрению у поджигателя мемориала жертвам "Крокуса"

Мужчина, который поджёг в Новой Москве стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе", может иметь проблемы с психикой, рассказала интернет-изданию Regions клинический психолог и кандидат медицинских наук Хельга Эдельштейн.

Она уточнила, что речь может идти о шизофрении либо маниакальной фазе биполярного расстройства. Среди других вариантов — пиромания, тяга к совершению поджогов, являющаяся симптомом более сложных психических заболеваний.

"На видео, опубликованных в Сети правоохранителями, речь мужчины звучит невнятно, а мотивация к поступку выглядит странно и нелогично. Вероятнее всего, ему будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит его адекватность и вменяемость на момент совершения преступления", — сообщила Эдельштейн.