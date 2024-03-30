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30 марта, 05:06

Кинологи с собаками проверяют стихийный мемориал у здания "Крокуса"

Кинологи с собаками проверяют стихийный мемориал у здания подмосковного "Крокус сити холла", где ровно девять дней назад произошёл ужасающий террористический акт. Сегодня здесь усилены меры безопасности: ожидается, что архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) отслужит здесь заупокойную литию, придёт много людей.

В православной традиции 9-й день после смерти считается особенным. Душа умершего находится на земле в течение девяти дней и только после этого возносится на небо, поэтому так важно помолиться за упокой именно на "девятину".

Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в "Крокусе"
Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в "Крокусе"

22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся 382 посетителя "Крокуса".

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Life.ru

Марина Калегина
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