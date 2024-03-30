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30 марта, 04:13

Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в "Крокусе"

С ответственным за пожарную безопасность "Крокус сити холла" проведены следственные действия. Допрос был связан с мерами пожарной безопасности и установленными в концертном зале системами противопожарной защиты. Об этом ТАСС узнал в правоохранительных органах.

"Он был допрошен в рамках следственных действий в связи с терактом, во время которого террористы подожгли концертный зал", — сообщило агентство.

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Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы зашли в здание "Крокус сити холла" и открыли огонь по людям, пришедшим на концерт группы "Пикник", после чего подожгли зрительный зал и покинули место. По последним данным, нападение унесло жизни 144 человек. Задержаны 11 подозреваемых, в том числе и четверо террористов с тремя сообщниками. 26 марта правоохранители арестовали фигуранта, сдававшего квартиру предводителю террористов. Следственный комитет России подтвердил наличие связи преступников с украинскими националистами.

Обложка ©

ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Лариса Сафронова
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