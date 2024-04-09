"Большие потери": Натовские машины разминирования сами подрывались на минах на Украине

Применяемые Вооружёнными силами Украины машины разминирования, предоставленные странами – членами Североатлантического альянса, показали себя малоэффективными на полях специальной военной операции. Как говорится в журнале "Военная мысль", который издаёт Минобороны РФ, подобная боевая техника НАТО сама подрывалась на минах.

В материале говорилось о развитии теории и практики преодоления минно-взрывных заграждений. В связи с этим был проведён анализ использования украинцами техники НАТО в зоне СВО. В статье указано, что во время контрнаступления ВСУ в основном были задействованы машины разминирования, оснащённые сплошным тралом, так как, по задумке западных военных, эта техника может обеспечить проходы в минных полях в кратчайшие сроки.

"В итоге в первые часы контрнаступления ВСУ машины разграждения понесли большие потери при подрывах на минах и от эффективного огня средств ближнего боя и артиллерии обороняющихся соединений Вооружённых сил Российской Федерации", — сообщил автор публикации.

В итоге автор статьи приходит к выводу, что подобную тактику не стоит применять на участках с плотным огнём противника. Помимо того, в материале подчёркивается, что инженерные заграждения до сих пор играют существенную роль при ведении боевых действий.