"Большие потери": Натовские машины разминирования сами подрывались на минах на Украине
"Военное дело": Машины разминирования НАТО сами подрывались на минах в зоне СВО
Применяемые Вооружёнными силами Украины машины разминирования, предоставленные странами – членами Североатлантического альянса, показали себя малоэффективными на полях специальной военной операции. Как говорится в журнале "Военная мысль", который издаёт Минобороны РФ, подобная боевая техника НАТО сама подрывалась на минах.
В материале говорилось о развитии теории и практики преодоления минно-взрывных заграждений. В связи с этим был проведён анализ использования украинцами техники НАТО в зоне СВО. В статье указано, что во время контрнаступления ВСУ в основном были задействованы машины разминирования, оснащённые сплошным тралом, так как, по задумке западных военных, эта техника может обеспечить проходы в минных полях в кратчайшие сроки.
"В итоге в первые часы контрнаступления ВСУ машины разграждения понесли большие потери при подрывах на минах и от эффективного огня средств ближнего боя и артиллерии обороняющихся соединений Вооружённых сил Российской Федерации", — сообщил автор публикации.
В итоге автор статьи приходит к выводу, что подобную тактику не стоит применять на участках с плотным огнём противника. Помимо того, в материале подчёркивается, что инженерные заграждения до сих пор играют существенную роль при ведении боевых действий.
Ранее Life.ru писал, что осенью прошлого года "Ростех" досрочно поставил в ВС РФ партию новейших комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие". Сообщалось, что эта техника благодаря программируемым боеприпасам может в считаные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей.
VK / Минобороны РФ