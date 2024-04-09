Стоматолог развеял опасные мифы, которые могут оставить человека без зубов

Не нужно полоскать рот содой и втирать в эмаль активированный уголь, чтобы добиться белоснежной улыбки, сообщил "Газете.ru" стоматолог, хирург-имплантолог Игорь Блюмкин, перечисляя бесполезные рекомендации по уходу за зубами.

"Эта рекомендация по-настоящему опасная — и в первую очередь для эмали зубов. Сода и уголь являются сильными абразивами, которые повреждают эмаль, увеличивают чувствительность и травмируют дёсны. Регулярные такие "действия" могут разрушить зубы. А восстановление потребует много сил и денег", — рассказал Блюмкин.

Он также заявил, что жёсткие зубные щётки травмируют дёсны, вызывают их воспаление и отхождение от зуба. Вместо них лучше использовать мягкие. Они также удаляют налёт эффективно, при этом не стирают защитный слой эмали и не делают зубы более чувствительными и уязвимыми перед кариесом.

Врач также советует не верить мифу о том, что при отсутствии всего одного зуба можно отказаться от имплантации, ведь вследствие его потери перераспределяется жевательная нагрузка. Из-за этого зубы-антагонисты и те, что по соседству, сильнее изнашиваются и могут также отвалиться. Имплантация помогает предотвратить целый ряд проблем, а не только вернуть утраченный зуб. Медик также успокоил тех, кто верит, что удаление зуба мудрости приводит к впалым щекам. Наоборот, их лучше удалить, чтобы не подвергать риску соседние зубы из-за трудностей с гигиеной ввиду их расположения.

Стоматолог также высмеял миф о том, что чистить зубы — это вредно, о чём говорят некоторые современные блогеры. Блюмкин объяснил, что регулярная и тщательная гигиена полости рта — это основной принцип здоровья зубов и дёсен. А если отказаться от чистки, можно столкнуться с заболеваниями дёсен, образованием зубного камня, неприятным запахом изо рта и потерей зубов. Более того, чистить зубы лучше дважды в день, не забывая об использовании зубной нити. Это не отменяет необходимости периодически посещать дантиста.