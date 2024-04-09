Снижает вес и насыщает витаминами: Диетолог назвала полезные и вредные свойства редиса

Тем, кто не употребляет рыбу, полезно есть редис, рассказала в эфире радио Sputnik врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залётова. По её словам, в этом продукте много пищевых волокон, полезных жиров, витаминов и минеральных веществ.

"Редис ценен как источник витамина С, особенно свежий. Ещё редис содержит достаточно большое количество пищевых волокон, а также богат минеральными веществами — кремнием и кобальтом, которые участвуют в обмене витаминов группы В, что хорошо для нашей нервной системы. В редисе много хрома, который участвует в углеводном обмене, снижает инсулинорезистентность и помогает снижать вес. К тому же он низкокалорийный. Он содержит примерно 20 килокалорий на 100 граммов", — перечислила Залётова.

В составе редиса также есть горчичное масло (оно обладает глистогонным и бактерицидным свойством), омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Главное — не переборщить, если есть проблемы с ЖКТ: гастрит или язвенная болезнь. Ведь горчичное масло может вызывать раздражение слизистой. Не рекомендуется есть редис людям с болезнью Вильсона – Коновалова из-за высокого содержания меди в продукте (15% от суточной нормы).