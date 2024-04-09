Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 04:25

Силы ПВО уничтожили над Чёрным морем украинскую ракету "Нептун"

Минобороны сообщило об уничтожении украинской ракеты "Нептун" над Чёрным морем

В течение прошедшей ночи военнослужащие ВС РФ в очередной раз предотвратили несколько попыток киевского режима устроить террористические атаки на территории России. Как передаёт в телеграм-канале Минобороны РФ, всего было сбито пять воздушных целей.

В ведомстве сообщили, что системы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью. Такое же количество беспилотников было сбито в небе над Воронежской областью. Стоит отметить, что над акваторией Чёрного моря — у побережья Крыма — была перехвачена украинская противокорабельная ракета "Нептун".

Почти три сотни украинских дронов сокрушила российская ПВО за сутки
Почти три сотни украинских дронов сокрушила российская ПВО за сутки

Ранее Минобороны РФ сообщало о том, что вечером 8 апреля в небе над Белгородской областью был сбит украинский дрон. Сведений о пострадавших не было.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Белгородская область
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров