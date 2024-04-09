Силы ПВО уничтожили над Чёрным морем украинскую ракету "Нептун"

В течение прошедшей ночи военнослужащие ВС РФ в очередной раз предотвратили несколько попыток киевского режима устроить террористические атаки на территории России. Как передаёт в телеграм-канале Минобороны РФ, всего было сбито пять воздушных целей.

В ведомстве сообщили, что системы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью. Такое же количество беспилотников было сбито в небе над Воронежской областью. Стоит отметить, что над акваторией Чёрного моря — у побережья Крыма — была перехвачена украинская противокорабельная ракета "Нептун".