Москвичка ушла от мужа-абьюзера, а тот с ружьём взял её и дочку в заложники

Москвичка ушла от мужа-абьюзера, а тот, не желая мириться с разрывом отношений, решил буквально взять её в заложники. По данным SHOT, опасные семейные разборки произошли в районе Куркина. Бывший муж женщины — бизнесмен и охотник — завалился к ней с дочкой домой с ружьём наперевес и объявил, что из-за ревности уже давно подумывал пойти на убийство. Однако шанс на спасение есть: достаточно просто вернуться.

Предприниматель из Москвы, который взял бывшую жену в заложники. Фото © SHOT

Женщина попыталась уйти, однако ревнивец сразу наставил на неё оружие. Спустя несколько часов она сдалась и сделала вид, что и правда согласна "начать всё сначала". Экс-супруг успокоился, а пострадавшая сразу пошла в полицию.

К слову, москвичка уже несколько раз заявляла в полицию на избиения со стороны мужчины. Сам он в 90-е был судим за хулиганство и вымогательство.