Российский чай "Принцесса Канди" и "Гита" оказался под запретом в Белоруссии

В Белоруссии запретили продажу четырёх видов пакетированного чая российского производства, в их числе всем известные "Принцесса Канди" и "Гита". Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики. Причиной стало нарушение требований по микробиологическим показателям безопасности продукции.

"С целью защиты жизни и здоровья населения страны ... обращение указанной продукции на территории внутреннего рынка запрещено, органами и учреждениями государственного санитарного надзора обеспечивается контроль изъятия из обращения остатков распределённых в торговых сетях страны партий небезопасной продукции", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.