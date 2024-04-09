Российский чай "Принцесса Канди" и "Гита" оказался под запретом в Белоруссии
Минздрав Белоруссии запретил продажу российских чаёв "Принцесса Канди" и "Гита"
В Белоруссии запретили продажу четырёх видов пакетированного чая российского производства, в их числе всем известные "Принцесса Канди" и "Гита". Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики. Причиной стало нарушение требований по микробиологическим показателям безопасности продукции.
"С целью защиты жизни и здоровья населения страны ... обращение указанной продукции на территории внутреннего рынка запрещено, органами и учреждениями государственного санитарного надзора обеспечивается контроль изъятия из обращения остатков распределённых в торговых сетях страны партий небезопасной продукции", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Российская компания "Орими", которая и выпустила чай, вызвавший вопросы, сейчас проводит мероприятия, чтобы доказать стабильность производственных процессов и действенность системы контроля безопасности. Помимо "Гиты" и "Принцессы Канди", фирма производит чаи Greenfield, Tess, "Принцесса Ява", а также кофе известных торговых марок "Жокей" и Jardin.
Ранее Life.ru рассказывал, что в чае содержатся дубильные вещества — танины. Их концентрация зависит от способа приготовления напитка. Из-за них железо из растительных продуктов всасывается намного хуже, чем из продуктов животного происхождения. Поэтому людям, страдающим латентным дефицитом железа или железодефицитной анемией, следует контролировать употребление чая.
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