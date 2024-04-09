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9 апреля, 08:52

Спецназ Росгвардии навёл удар по топливной базе ВСУ с помощью дрона "Скат 350М"

Беспилотник "Скат 350М". Обложка © Kalashnikovgroup.ru

Беспилотник "Скат 350М". Обложка © Kalashnikovgroup.ru

Спецназ Росгвардии с помощью нового беспилотника "Скат 350М" навёл удар по топливной базе ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Калашников", производящего данный БПЛА.

Удар по топливной базе ВСУ, на которую ВС РФ навёл дрон "Скат 350М". Видео © Telegram / Концерн "Калашников"

"С его помощью спецназ Росгвардии обнаружил склад ГСМ ВСУ и передал его координаты вышестоящему командованию. В итоге ВКС России уничтожили топливную базу противника в его глубоком тылу", — рассказали там.

На опубликованном видео дрон обнаруживает железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами, автомобили-заправщики и замаскированную гаубицу ВСУ. Далее следует удар по цели.

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Ранее появилось видео уничтожения украинской самоходки "Акация" в Донецкой Народной Республике. ВСУ пытались замаскировать орудие в лесу, но тщетно.

Матвей Константинов
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